Depositi chimici: Bucci, si va avanti con Ponte Somalia

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - "E' ovvio che ci siano osservazioni. E' ovvio che valutare una cosa che non è così banale, ovviamente, crei osservazioni a cui bisogna rispondere.

Quindi si risponde e si va avanti, esattamente come è successo con il tunnel e addirittura con il ponte Ponte san Giorgio che aveva creato una trentina di osservazioni, tutte risolte. Gli enti ci sono apposta per fare osservazioni e chiedere cambiamenti ma che sono in senso positivo". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a proposito dei 22 rilievi al progetto di spostamento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani a Ponte Somalia, fatti dagli uffici della Regione a cui l'azienda ha tempo solo fino al 5 aprile per rispondere.

"E' giusto che gli enti facciano questo lavoro, che dicano le cose che devono essere migliorate ed è giusto che vengano migliorate, così facendo si fanno le cose sempre meglio. Le procedure servono a questo. Io sono confidente che ci porteranno al risultato anche a breve. Quello che stiamo facendo oggi per Multedo è un grandissimo lavoro: noi spostiamo i depositi da cinque metri dalle case a molto più in là" ha aggiunto Bucci.

Alla domanda se c'è un piano B, la replica è netta: "Ho sempre detto che non appena arriva un'ipotesi migliore di quella la prendiamo in considerazione immediatamente. Vorrei notare che qualcuno ha promesso ipotesi assolutamente diverse da Ponte Somalia, se mi ricordo bene anche in campagna elettorale e se mi ricordo bene anche di recente un grande esponente del Pd, però queste idee io non le vedo. Nessuno ha dato consigli, ha detto si fanno là invece che lì: appena arriva una soluzione la esaminiamo come abbiamo sempre fatto. Ora come ora ponte Somalia è la soluzione migliore fra quelle che ci sono". (ANSA).