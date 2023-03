Compro Oro sanzionati per violazione norme antiriciclaggio

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona nei confronti dei Compro Oro della provincia. L'obiettivo del blitz è stato di verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita.

Cinque gli esercizi commerciali non in regola con le norme antiriciclaggio. In particolare, due Compor Oro di Loano sono stati sanzionati amministrativamente per non aver compilato correttamente le schede di catalogazione dei preziosi ricevuti.

In un altro caso, un operatore di Vado Ligure ha omesso di acquisire la copia del documento identificativo di diversi clienti. Al titolare di un'altra attività di compravendita di oggetti preziosi, a Savona, è stata contestata per alcune schede dei preziosi usati ricevuti dai clienti, l'inidonea riproduzione fotografica dei beni, l'assenza dell'indicazione della quotazione dell'oro e dei preziosi e della relativa fonte utilizzata. Lo stesso soggetto è stato denunciato in quanto ha commercializzato monete d'oro equiparate ad "oro da investimento", in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori professionali in oro.

A tutte le attività commerciali risultate non in regola sono state inoltre comminate sanzioni amministrative che vanno dai 1.000 sino a 10.000 euro. (ANSA).