Claudio Scajola, mia è campagna elettorale della terza età

(ANSA) - IMPERIA, 23 MAR - "E' l'inizio di una campagna elettorale: ne ho fatte tante, ma questa mi emoziona, perché è quella della terza età". Lo ha detto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, in serata, all'auditorium della camera di Commercio di Imperia, all'apertura della campagna elettorale.

Scajola, infatti, è in corsa per il secondo mandato, appoggiato da una coalizione civica, a cui ha aderito anche la Lega, rinunciando a correre con il simbolo del partito. Presenti oltre seicento persone, tra cui il governatore della Liguria Giovanni Toti e diversi amministratori della provincia di Imperia. A chi pensa che possa trattarsi di una vittoria facile, Scajola risponde: "Nelle elezioni, come sempre, si dà la scelta in mano agli elettori. Non ho mai sentito dire da nessuno che una elezione o una partita di calcio siano facili". Tra i temi, quello dell'acqua con la Regione pronta a presentare al governo la richiesta di circa 30 milioni per i contributi. "Il mio territorio chiede molto di più - ha detto Scajola -, perché proprio oggi abbiamo finito la consultazione con i sindaci della provincia di Imperia: per Il nostro territorio, che è il più compromesso e a rischio in Liguria, la richiesta è superiore ai 40 milioni di euro". Non poteva mancare un cenno ad alcuni partiti di centrodestra, in primis la Lega, che hanno deciso di correre senza le insegne: "E' un atto di buon senso, perché in questi tempi dove c'è grande confusione sotto il cielo, credo che dobbiamo valorizzare le persone e non le sigle, dietro le quali troppo spesso si nasconde chi non vuole farsi vedere".

