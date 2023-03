Calcio: Sampdoria; blitz di Ferrero, rileva quota dalla figlia

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Massimo Ferrero ha rilevato dalla figlia Vanessa il 55% delle quote di Holding Max diventando legalmente il socio di maggioranza della società capogruppo della cosiddetta "galassia Ferrero" e di fatto anche maggior azionista della Sampdoria. La Holding Max infatti controlla la società SSH che a sua volta controlla l'U.C. Sampdoria. A darne notizia è il Secolo XIX nell'edizione odierna.

Da quando arrivò a Genova nel giugno del 2014, Massimo Ferrero non aveva mai posseduto azioni di nessuna delle aziende riconducibili alla sua famiglia. Sia nel filone immobiliare che in quello sportivo.

A motivare questa operazione, "in condivisione con i legali che lo stanno assistendo" scrive il quotidiano genovese, la voglia di dare una "svolta all'operazione di salvataggio della società blucerchiata".

La prima mossa dovrebbe essere la convocazione nei prossimi giorni di una nuova assemblea degli azionisti con una formula tecnica dell'ordine del giorno che implichi il confronto con il Cda per confrontarsi sul suo nuovo ruolo, sulla volontà di gestire in modo diretto la composizione negoziata della crisi.

