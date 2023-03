A Genova progetto Ad'Agio per anziani ipovedenti

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Accompagnare le persone anziane con disabilità visiva o vista fragile a una vita quotidiana autonoma e indipendente con l'impiego delle nuove tecnologie e all'adozione di protocolli abitativi e riabilitativi domiciliari: è questo l'obiettivo del progetto Ad'agio avviato dalla rete di imprese Penelope - costituita da Teseo e Fondazione David Chiossone in collaborazione con il dipartimento Architettura e Design dell'Università degli Studi di Genova e Humana Vox - e finanziato dal Comune di Genova con il progetto 'Zip - Zena Innovative People'. Applicazioni digitali e domotiche, adeguamenti ambientali e strategie riabilitative, adattabili a tutte le situazioni abitative, sono le tre dimensioni del progetto, pensato per rispondere concretamente ai bisogni di un'ampia fascia di cittadinanza. Sul territorio genovese ci sono circa 35 mila anziani over 75 che vivono soli, l'8,7 % dei quali già ipovedenti. È proprio da un'analisi dei bisogni attraverso focus group di target significativi che è partito il progetto Ad'agio con l'obiettivo di sviluppare un efficace protocollo di intervento. Oggi Ad'agio entra nella sua fase di sperimentazione di riabilitazione alle attività del quotidiano in un'abitazione simulata appositamente allestita.

Saranno 30 le persone coinvolte nelle fasi di sperimentazione dei protocolli, volontari reclutati tra coloro che già hanno lunga esperienza e quelli che più recentemente affrontano una importante riduzione della vista. "Attraverso il lavoro di rete tra realtà complementari per competenze ed esperienze - ha detto Simone Torretta, direttore della Fondazione 'Chiossone' e presidente di Penelope - , stiamo mettendo a punto un modello di intervento allargato e strutturato in grado di soddisfare la crescente domanda di servizi sociali, sanitari e assistenziali di cui usufruire a domicilio, in remoto o in modalità digitale e attraverso metodi e tecnologie innovative" "Coniugare la risposta ai nuovi bisogni della nostra società con le opportunità d'impresa è una formula che sosteniamo con convinzione - spiega l'assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia - il progetto di Penelope rientra tra i 9 vincitori del bando Zip, lanciato dal Comune di Genova un anno fa". (ANSA).