Università: Ateneo Genova 18° in Italia

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - L'università di Genova si posiziona al diciottesimo posto tra le università italiane, subito dietro l'università di Milano Bicocca e davanti alla Libera Università di Bolzano. Lo certifica il QS World University Rankings by Subject 2023, la graduatoria mondiale delle migliori università per ambito disciplinare.

Graduatoria che vede l'ateneo genovese crollare a livello mondiale visto che occupa una posizione tra la 651-700 subito dietro l'università ungherese di Debrecen. In dieci anni l'Università del capoluogo ligure ha perso infatti oltre 200 posizioni, nel 2014 si posizionava al 451° posto.

La tredicesima edizione di QS World University Rankings by Subject, classifica compilata dagli analisti della formazione universitaria mondiale, QS Quacquarelli Symonds, ha stilato anche le classifiche in base a 5 macro-aree disciplinari: Arts & Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Social Sciences & Management.

In base alla graduatoria per macro aree all'Università di Genova spicca Scienze naturali con un punteggio di 63.3 su 100.

Ottimi risultati e un balzo avanti nella fascia di valutazione per Farmacia e Farmacologia ora nella posizione 201-250 (edizione 2022: 301-305), Scienze Biologiche nella fascia 401-450 (edizione 2022: 451-500), Ingegneria meccanica, aeronautica e manifatturiera nella fascia 251-300 (edizione 2022: 301-350). Progressione anche per Scienze della vita e Medicina che conquista 10 posizioni, passando al 365° posto, e per Scienze naturali che scala 13 gradini della classifica e si attesta al 364° posto.

La classifica è stata elaborata utilizzando sei indicatori: reputazione accademica basata sulle risposte al sondaggio di oltre 130.000 accademici, reputazione secondo i datori di lavoro basata sulle risposte al sondaggio di oltre 75.000 datori di lavoro sul rapporto tra università e occupabilità dei laureati.

Citazioni per ricercatore/docente, cioè il rapporto tra il numero totale di citazioni ricevute dai lavori di ricerca su un periodo di cinque anni e il numero di docenti dell'Ateneo rapporto docenti/studenti che fornisce agli studenti indicazioni sulle probabili dimensioni delle classi. Proporzione docenti internazionali, una delle due misure di internazionalizzazione e proporzione studenti internazionali che fornisce un'indicazione sulla capacità dell'università di attrarre talenti da tutto il mondo.