Palazzo Doria Spinola si apre per le giornate primavera FAI

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Palazzo Doria Spinola, sede della Città Metropolitana e della Prefettura di Genova, storico palazzo dei Rolli, sarà il cuore della trentunesima edizione delle Giornate FAI di Primavera, che si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.

Il palazzo sarà visitabile nelle sue parti monumentali e di rappresentanza e in alcuni ambienti abitualmente inaccessibili in quanto in uso privato del Prefetto, del suo staff e della Città Metropolitana di Genova.

Gli iscritti FAI avranno però l'opportunità di visitare l'alloggio di rappresentanza della Prefettura e di salire sul terrazzo a tetto, da cui si potrà godere di una visuale inedita di una parte importante del centro città, ma anche l'occasione straordinaria di ammirare la splendida Cappella, unica traccia rimasta della perduta Chiesa di Santa Caterina e dell'importante convento ad essa annesso.

Saranno inoltre esposti per la prima volta alcuni argenti dei Savoia, commissionati in momenti diversi, a partire dall'annessione di Genova al Regno (1814) e fino agli anni '60.

"L'apertura straordinaria di Palazzo Doria Spinola rientra perfettamente nella filosofia delle Giornate FAI di Primavera, che ogni anno aprono luoghi particolari e inediti, spesso inaccessibili ai più, per avvicinare il grande pubblico non solo al nostro straordinario patrimonio artistico, culturale, storico e urbanistico ma anche alle istituzioni che ogni giorno si prendono cura dei cittadini italiani" ha commentato Sonia Asaro, capo delegazione del FAI Genova. (ANSA).