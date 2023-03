Memoriale Parco del Ponte, proseguono demolizioni

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Proseguono le demolizioni per l'allestimento del cantiere (lotto 2- Impresa Massucco Costruzioni srl) propedeutiche alla realizzazione del Memoriale del Parco del Ponte dedicato alla memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. I lavori riguardano le aree e gli edifici dell'ex isola ecologica di Amiu, individuata durante gli incontri con i parenti delle vittime del crollo come il luogo chiave della memoria della tragedia del crollo del Morandi, ma anche come simbolo di rinascita. (ANSA).