Ad EdiliziAcrobatica manutenzione del Burj Khalifa a Dubai

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker Edac) e su Euronext Growth di Parigi (ticker Aleac), a seguito dell'accordo vincolante sottoscritto il 2 marzo 2023, rende noto che oggi è avvenuto il closing dell'operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale della società Enigma Capital Investments Llc dai soci venditori (Enigma Capital), holding di diritto emiratino con sede a Dubai a capo di un gruppo attivo nel Middle East nel settore edile, di 'rope access', di servizi di pulizia degli edifici residenziali e commerciali e di alcuni servizi di facility management.

Sarà dunque EdiliziAcrobatica a occuparsi della pulizia degli esterni del Burj Khalifa, il grattacielo-icona più alto del mondo, opera ingegneristica finora senza eguali e simbolo di Dubai. La 'conquista' del Burj Khalifa è il risultato dell'ingresso di EdiliziAcrobatica nel capitale azionario di Enigma Capital.

"Questo è solo un primo passo in un mercato attivo e dinamico come quello arabo e mediorientale - ha detto a margine del closing Riccardo Iovino, ceo e founder di EdiliziAcrobatica - Da oggi si apre una entusiasmante sfida che sappiamo di poter vincere proprio grazie a Enigma, leader assoluta nel settore in questo territorio, una sfida che ci vede protagonisti in un territorio che presenta infinite possibilità e nel quale abbiamo intenzione di fare la differenza".

L'assemblea degli azionisti della Società, tenuta oggi, ha deliberato un'ulteriore distribuzione a favore dei propri azionisti di un dividendo straordinario in contanti, di massimali 6.588.548 milioni, pari a 0,8 euro per ciascuna azione ordinaria rappresentativa del capitale sociale, al lordo delle ritenute di legge e a valere sulla riserva di utili portati a nuovo '2021'. La ex-date sarà il 3 aprile 2023, la record date) il 4 aprile 2023, mentre la payment date è prevista per il 5 aprile 2023. (ANSA).