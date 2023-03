Picchiano dirigenti squadra avversaria, 4 Daspo a Savona

Il Questore di Savona ha emesso quattro Daspo di un anno nei confronti altrettanti tifosi della squadra di calcio "Albissole 1909" che lo scorso 4 dicembre, nel corso dell'incontro contro il "Quiliano Valleggia" (Prima Categoria, girone B), si erano scagliati con violenza contro alcuni dirigenti della squadra avversaria, aggredendoli con calci e pugni, causando delle lesioni ad uno di essi.

E' stato considerato inoltre, fa sapere la Questura, "il fatto che gli episodi violenti che hanno turbato l'ordine e la sicurezza pubblica, si sono svolti a partita conclusa, nei pressi della struttura sportiva alla presenza di molte persone, mettendo in atto comportamenti incompatibili con i valori che lo sport promuove".

Per tali episodi i quattro ragazzi, di età compresa tra i 20 ed i 27 anni, subito dopo i fatti erano stati denunciati all'autorità giudiziaria. Il Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) impedisce ai destinatari di accedere alle manifestazioni sportive di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, di coppe nazionali ed europee - sia in Italia che negli altri stati membri dell'Unione Europea - nonché gli incontri che vedono impegnata la Squadra Nazionale, sia in Italia che all'estero. (ANSA).