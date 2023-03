Opposizione chiede notizie biglietti stadio ricevuti da Regione

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - "I 2,1 milioni di euro di fondi europei stanziati dalla Regione Liguria negli ultimi due anni per sponsorizzare le squadre di calcio di serie A con il logo 'La mia Liguria' sono stati utilizzati anche per acquistare 600 biglietti vip allo stadio pagati con fondi comunitari". Lo denunciano i gruppi d'opposizione nel Consiglio regionale della Liguria, Pd-Articolo Uno, Lista Sansa, M5S, Linea Condivisa al termine dei lavori della commissione Controlli.

Il capogruppo del M5S e presidente della commissione Fabio Tosi e il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino hanno chiesto di "avere la lista completa di chi si sarebbe visto attribuire i biglietti gratuiti per le partite di Sampdoria e Spezia".

"Per ogni partita in casa le due squadre fornivano 24 biglietti, 14 in tribuna e 10 nei distinti - riferisce il capogruppo Ferruccio Sansa (Lista Sansa) -. In tutto fanno circa 600 biglietti. Mica male. La gran parte pagati con fondi europei. E poi dicono che la Liguria non usa i soldi dell'Europa. A chi sono andati i biglietti pagati con soldi pubblici?". (ANSA).