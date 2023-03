La Spezia amplia cimitero animali, 37 inumazioni in un anno

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 MAR - Sono 37 gli animali da compagnia che sono stati tumulati all'interno dell'area loro dedicata nel cimitero della Spezia ad un anno dall'istituzione. Cani, gatti, ma anche tartarughe e criceti per una richiesta in costante crescita che ha spinto il Comune all'ampliamento della sezione aperta nell'aprile del 2022.

"Siamo orgogliosi - ha spiegato l'assessore Giulio Guerri - di aver realizzato un atto di civiltà e di essere venuti incontro ad un desiderio di tanti nostri concittadini, sempre più sensibili al rapporto con gli animali che non si interrompe con la morte. Siamo quindi intervenuti per rendere più bella e più facilmente accessibile l'area con lavori di ampliamento che hanno utilizzato l'ingegneria naturalistica. Il tutto nell'ottica di favorire la visita dei più anziani e con difficoltà motorie".

Inumare il proprio animale domestico al cimitero dei Boschetti costa 140 euro per 5 anni, ma è anche possibile inserire le ceneri nel tumulo insieme alla salma del proprietario. Nella sola città della Spezia sono diecimila i cani registrati. Nei prossimi giorni il cimitero degli animali sarà dotato di panchine e caratterizzato da un murales affidato alla creatività degli studenti del liceo artistico Cardarelli.

(ANSA).