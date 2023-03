Genova sperimenta un attraversamento pedonale "smart"

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - Strisce pedonali sperimentali, con una luce dinamica e dal basso che si attiva nel momento in cui qualcuno attraversa. Il sistema sarà sperimentato a partire dai prossimi giorni a Genova nel quartiere di San Fruttuoso, in via Torti. "Si tratta di una tecnologia messa a punto negli Stati Uniti e che recentemente ha ricevuto il via libera del ministero - ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, oggi in consiglio comunale rispondendo a un' interrogazione a risposta rapida - Genova sarà la prima città in Italia ad adottare questo sistema".

Il tema sollevato dall'art 54 di Francesco De Benedictis (Fratelli d'Italia) era quello della scarsa visibilità di molti attraversamenti cittadini, tema tornato d'attualità dopo la morte del manager dello spettacolo Vincenzo Spera. "Arriverà dal governo 1 milione di euro per la sicurezza stradale e stiamo già predisponendo un corposo elenco di attraversamenti pedonali da potenziare, circa 25, e di impianti semaforici da sostituire e dossi da installare in via sperimentale nelle vie laterali della città" ha aggiunto Campora. "Stiamo anche predisponendo numerose zona 30 per procedere a bassa velocità, soprattutto nelle aree dove ci sono le scuole. La polizia locale, infine, porta avanti il progetto di educazione stradale nelle scuole, che è elemento imprescindibile per evitare le tragedie che avvengono sulle strade" ha concluso. (ANSA).