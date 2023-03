A Savona torna dopo sette anni la Processione del Venerdì Santo

(ANSA) - SAVONA, 21 MAR - A Savona, salvo maltempo, tornerà dopo 7 anni la tradizionale Processione del Venerdì Santo, che vede sfilare per la città una serie di antiche casse lignee raffiguranti i momenti salienti della Passione di Cristo.

L'ultima edizione si è svolta nel 2016: la pioggia cancellò quella del 2018 (le casse non possono essere esposte alle intemperie) e la pandemia di Covid-19 ha impedito lo svolgimento dal 2020 in poi. Sebbene sia tradizionalmente prevista negli anni pari, quest'anno si svolgerà per rispondere al forte desiderio dei savonesi: "Avremmo dovuto farla nel 2024 ma l'insistenza della cittadinanza era pressante e abbiamo deciso di anticipare a quest'anno - spiega Mauro Biancavilla, priore generale della confraternita di N.S. di Castello - Da ora si ripeterà negli anni dispari".All'evento sono attese circa 25 mila persone. Tra i portatori (il cui numero oscilla tra i 700 e gli 800) molti fedelissimi ma anche tanti volti nuovi. La manifestazione è organizzata dal Priorato generale delle confraternite di Savona centro, ovvero dalle confraternite - Nostra Signora di Castello, Cristo Risorto, Santi Pietro e Caterina, Santi Agostino e Monica, SS. Trinità, Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla - già esistenti nel 1300 e proprietarie delle 15 casse lignee. "Momenti come questo ci fanno riscoprire la comunità e i nostri luoghi - commenta l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro - Ci fa bene. Ci ritroveremo in tantissimi. E' un momento trasversale che arriva a tutti, dai bambini agli anziani, da chi la vive da sempre a chi la vive da poco, a chi ha tre lauree e chi non ha studiato".

