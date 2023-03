Turismo, Spezia pensa a comprensorio e prepara evento

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 MAR - Un comprensorio che tenga insieme tutto il territorio spezzino, dal mare all'entroterra, e che si allarghi verso la Lunigiana. E' il percorso che inizierà il primo aprile con un evento che si terrà al Terminal Crociere della Spezia e che vedrà la partecipazione anche della ministra del Turismo Daniela Santanché. L'iniziativa, dal titolo 'Ripensare il turismo per costruire il futuro di domani' è stata presentata oggi alla Spezia .

"I numeri sono positivi - ha ricordato il sindaco Pierluigi Peracchini -: 700 mila presenze sul territorio comunale, 800 mila crocieristi, cui si aggiungono i 3,5 milioni di turisti delle Cinque Terre. Non deve più passare il messaggio che non siamo in grado di gestire questi numeri, chi lo dice fa un danno all'intero territorio. Dobbiamo fare un salto di qualità e fare rete tra enti, associazioni di categoria e operatori".

L'obiettivo, ha spiegato l'assessore al Turismo Maria Grazia Frijia, è la stesura di un piano d'indirizzo strategico per lo sviluppo della 'Destinazione Spezia'. "Una governance non calata dall'alto, perché i modelli passati non hanno avuto successo, ma frutto del dialogo sul territorio, allo scopo di lavorare sulla qualità di un sistema turistico in grado di allungare la stagione e il periodo medio di permanenza". All'iniziativa parteciperanno anche i vertici di Enit, oltre che esperti del settore che guideranno i tavoli tematici su governance e analisi dei dati, comunicazione, sostenibilità, mare. Potrebbe essere firmato anche un protocollo tra territori della Spezia, Val di Magra e zone limitrofe, come avvio del percorso: nei prossimi giorni si terranno nuovi incontri con le amministrazioni a questo scopo. "Per Sarzana sarebbe un'opportunità importante quella di iniziare a agire all'interno di un'area vasta" ha confermato l'assessore Roberto Italiani. L'iniziativa rientra nell'evento Orientamenti, dedicata alle scuole, con lo scopo di legare il tema alla formazione dei futuri addetti. (ANSA).