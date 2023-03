Tour Uil nella sanità ligure, mancano ospedali e personale

(ANSA) - LA SPEZIA, 20 MAR - E' iniziato oggi dall'ospedale San Bartolomeo di Sarzana (La Spezia) il tour organizzato dalla Uil per accendere un faro sulla situazione sulla sanità in Liguria. Rappresentanti del sindacato e cittadini si sono dati appuntamenti di fronte al nosocomio della Val di Magra per il primo presidio di una serie che toccherà tutta la regione. "I problemi sono noti da tempo e riguardano le strutture ospedaliere, i servizi, la necessità di aggiornare i contratti e le aggressioni ai sanitari. - dice Alfonso Pittaluga -. Ma noi siamo qui anche per raccogliere i tanti piccoli problemi vissuti quotidianamente dai cittadini. Piccoli problemi che diventano grandi quando le famiglie si trovano ad affrontarli e quando vengono trascurati".

L'iniziativa, ribattezzata Articolo 32, propone agli utenti un questionario che servirà a Uil per tracciare una mappa della situazione attuale e delle aspettative dei liguri in merito alla sanità pubblica. I dati verranno poi resi pubblici al termine della campagna. "Iniziamo da questo territorio perché i cittadini spezzini vivono da anni sulla propria pelle le mancanze di una sanità con evidenti problemi di strutture ospedaliere e carenza di personale - sottolinea Marco Furletti -. Noi chiediamo che la sanità ligure rimanga pubblica, che si dia precedenza all'aumento dei posti letto e del personale tutto, dai medici agli infermieri, passando per gli operatori sociosanitari". Prossima tappa venerdì 24 marzo di fronte all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. (ANSA).