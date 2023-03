Sfollati via Piacenza: Rosso, pronti a fare lavori in ostello

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - "Sappiamo bene che l'Ostello della Gioventù, allo stato attuale, ha necessità di lavori per accogliere le famiglie: per questo avevamo già predisposto l'attivazione di interventi di manutenzione e l'acquisto di mobilio e piccoli elettrodomestici per l'uso quotidiano qualora ci fossero state delle famiglie interessate a trasferirsi dall'hotel nella struttura. Pertanto il reportage fotografico diffuso alla stampa dal Movimento 5 Stelle ha la sola finalità di strumentalizzare, a livello politico, una drammatica situazione in cui si trovano 25 famiglie che fin dal primo giorno stiamo seguendo e supportando con ogni mezzo a disposizione dell'amministrazione per alleviare il disagio di vivere fuori dalla propria casa". Lo dichiara l'assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso.

"Fino a oggi - spiega l'assessore Rosso - nessuno dei residenti nel civico 17 di via Piacenza ha accettato soluzioni alternative all'hotel dove attualmente sono ospitate. Abbiamo inizialmente proposto alcuni appartamenti di proprietà del Comune che non hanno incontrato il consenso delle famiglie in quanto non ammobiliati. Il Comune di Genova, nonostante il danno subito dalle famiglie sia imputabile solo a una questione tra privati, continuerà a supportare e aiutare le famiglie con tutti gli strumenti a disposizione della nostra amministrazione".

(ANSA).