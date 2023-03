Emily Mortimer presidente giuria Riviera Fest a Sestri Levante

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - A meno di due mesi dalla settima edizione del RIFF - Riviera International Film Festival 2023, ecco annunciati i primi ospiti della manifestazione che si terrà nella cornice della Baia del Silenzio, a Sestri Levante dal 9 al 14 maggio. L'attrice britannica Emily Mortimer (Notting Hill, Shutter Island, Hugo Cabret, Match Point, Lars e una ragazza tutta sua) sarà la presidente di giuria di quest'anno. Tra le Masterclass, il musicista e produttore Moby, la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi e la regista e sceneggiatrice Francesca Comencini, quest'ultima assieme allo scenografo Paki Meduri. Il RIFF valorizza da sempre il cinema giovane a partire, naturalmente, dal concorso principale riservato ai migliori registi under 35. L'edizione 2023 vedrà un'intera giornata dedicata ai nuovi talenti del cinema italiano. In un panel aperto al pubblico, saliranno sul palco del RIFF Aurora Giovinazzo (Freaks Out), Ludovica Martino (Mio fratello, mia sorella), Giancarlo Commare (Maschile singolare) e Filippo Scotti (È stata la mano di Dio). Altri due panel saranno, invece, dedicati a due serie di grande successo: Mare Fuori con i suoi giovani interpreti e Blanca con Maria Chiara Giannetta.

Tra le proiezioni, Marco Bocci presenterà in anteprima il suo film da regista La Caccia. (ANSA).