Comunali Sestri Levante, Azione e Iv appoggiano candidato Pd-M5s

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 20 MAR - Azione e Italia Viva appoggeranno il candidato Marcello Massucco alle elezioni amministrative di Sestri Levante al fianco del Pd e dei 5 Stelle anche se di fatto non ci saranno simboli di partito.

"Crediamo nel progetto civico portato avanti da Marcello Massucco - si legge nel documento politico a firma dei coordinatori provinciali Fiorenza Franco per Italia Viva e Gabriele Pisani per Liguria In Azione - per una amministrazione che ascolti i cittadini e sappia portare avanti quei progetti per rilanciare Sestri Levante". Dunque Massucco avrà a sostegno cinque liste già confermate Partecipa Attiva, Movimento per Sestri ( con Sturla capogruppo uscente dei 5 Stelle), Sinistra in Comune , la lista del sindaco e la lista composta da amministratori uscenti sia assessori che consiglieri comunali.

