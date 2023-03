Bucci: Un villaggio fra stabilimento Fincantieri e la città

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - "Prevediamo molti più lavoratori, molte più persone, il lavoro cresce e deve crescere anche la città e soprattutto vogliamo anche proteggere la città dall'impatto con il cantiere, attraverso un'area specifica dove faremo, non voglio dire un cuscinetto perché non è così, ma stiamo pensando ad un villaggio apposta, dove si possa avere la possibilità per i lavoratori di passare anche il tempo libero e per la città avere i benefici di avere i lavoratori che sono fisicamente qui". Il sindaco di Genova, Marco Bucci ha lanciato l'idea che dovrebbe accompagnare il ribaltamento del cantiere Fincantieri di Sestri Ponente verso il mare dopo l'incontro con il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi e l'a.d. di Fincantieri Pierroberto Folgiero. "Sestri è un cantiere alla base di un grande disegno" ha premesso Bucci, che spiega però come mitigare l'impatto della sua crescita sul quartiere di Sestri Ponente. "Si fa così in tante altre città quando ci sono cantieri e grandi fabbriche" aggiunge, ricordando anche la sua esperienza a Rochester, New York: "La fabbrica più grande del mondo, lunga 12 miglia, aveva attorno queste aree dove la gente viveva, lavorava e trascorreva il tempo libero".

(ANSA).