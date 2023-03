Zaffaroni, ora dobbiamo reagire

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Marco Zaffaroni manda un messaggio al suo Verona, dopo il 3-1 rimediato a Genova con la Sampdoria: "Lo sapevamo dall'inizio che sarebbe stato un percorso di questo tipo dove inizialmente abbiamo fatto ottimi risultati. Ora stiamo facendo più fatica ma dobbiamo metterle in conto e bisogna cercare di reagire. Arriva una sosta che ci prendiamo volentieri perché ci permette di ricaricare le pile, una settimana di stop ci può sicuramente aiutare anche perché dobbiamo ricaricarci per un finale di stagione che sappiamo essere complicato ma ci siamo costruiti la possibilità di lottare fino alla fine per il nostro traguardo", sottolinea il tecnico del Verona che poi spiega la sostituzione nella ripresa di Lazovic "Ha chiesto il cambio perché ha avvertito un fastidio muscolare". L'allenatore allarga lo sguardo su quello che è il momento del Verona: "Sono d'accordo che nelle ultime gare ci sia stato un calo dal punto di vista mentale, la partita con la Sampdoria è la dimostrazione evidente. Nel secondo tempo poi con meno peso addosso la squadra ha corso e cercato arrivare al pareggio creando i presupposti per farlo. Questa è la testimonianza di quanto possa incidere l'aspetto mentale. Ora dobbiamo ricaricarci per presentarci nel modo migliore in questo finale di stagione dove ci sono i presupposti per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo consapevoli, e non da oggi, che si tratta di un obiettivo difficile e complicato e lo ripetiamo dal 4 gennaio da quando è ripartito il campionato ma ci siamo creati i presupposti per poter ancora lottare. Ora - conclude Zaffaroni - c'è l'ultimo step da fare per arrivare al nostro traguardo". (ANSA).