Stankovic, squadra di leoni, non molliamo

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - "Non molliamo, siamo dei leoni". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic che festeggia un successo, quello contro il Verona, che in casa mancava dallo scorso maggio. "Abbiamo vinto, magari abbiamo improvvisato anche molto ma era troppo importante portare a casa i tre punti. Era da tanto che aspettavo di correre sotto la Gradinata Sud per festeggiare, non vedevo l'ora di godermi questo momento ", continua l'allenatore che applaude i suoi ragazzi. "Sono davvero felice per loro, sono stati straordinari e quella di oggi è la dimostrazione della loro voglia di non mollare. Nel primo tempo abbiamo creato tanto mentre nella ripresa è uscita un po' di paura e ci può stare. Ci siamo riorganizzati ma comunque spero sempre che mi dicano di aver giocato male un tempo e aver vinto piuttosto che sentirmi dire bravo e tornare a casa senza punti. Il calcio italiano è questo, devi spendere molte energie per portare a casa i tre punti". Tra i protagonisti sicuramente il difensore Nuytinck, e lo sottolinea anche il tecnico: "è un esempio per i giovani. Si è messo subito a disposizione e sta dando tutto, così come fanno gli altri. Lui, Gabbiadini e Djuricic sono un esempio per i giovani. Lo dicevo prima della gara che dovevamo regalare almeno una gioia ai tifosi. Alla fine ce l'abbiamo fatta". E' molto felice anche Manolo Gabbiadini, autore della doppietta decisiva: "sentire la Sud così mi era mancato tanto, certi momenti sono davvero belli. Siamo ancora in tempo per finire la stagione meglio di come l'abbiamo iniziata, ci crediamo. Siamo qui e lo abbiamo dimostrato. Sto vivendo male questa stagione, vedere la sofferenza in chi lavora, nei tifosi, anche in me stesso. Quando siamo in campo si azzera tutto e dobbiamo dare il massimo e cercare di vincere. Era uno scontro diretto e ci dà tanto averlo vinto. Era da dentro o fuori, ma noi siamo vivi".

