Passeggiata primavera: Renzo Piano, è la riconquista del mare

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - "È ancora tutto da immaginare c'è molto entusiasmo. Ma quarant'anni dopo quello che è successo col Porto Antico sta accadendo qua: la riconquista del mare che si era perso di vista. Io ricordo quando ancora qui c'erano i bagni". Così Renzo Piano durante la passeggiata di primavera organizzata tra il Porto Antico e il nuovo Waterfront di Levante.

"A Genova c'è tutto - ha aggiunto Piano, accompagnato dal sindaco Bucci- . Non so perché i lavoratori siano preoccupati, c'è grande affezione della città per il porto e per le fabbriche del porto. D'altronde una città che sa fare le navi sa fare tutto". (ANSA).