Passeggiata Primavera: lavoratori gridano a Bucci "Lavoro"

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Presidio di protesta della Fiom stamani davanti al varco delle Grazie del porto di Genova contro la 'Passeggiata di primavera' organizzata dal Comune di Genova con la collaborazione dell'Autorità portuale nell'area delle riparazioni navali tra il Porto Antico e il nuovo Waterfront di Levante disegnato da Renzo Piano per far vedere ai genovesi come sarà rinnovata una parte della città "che diventerà un punto di riferimento", aveva detto il sindaco, "collegare il Porto Antico, il futuro waterfront e Boccadasse è un possibile traguardo che darà a Genova turismo e impulso all'economia". Le prenotazioni per partecipare all'iniziativa sono andate esaurite. Ma la Passeggiata di Primaveral'iniziativa è contestata da Confindustria (si attraversa un'area operativa, ha detto l'associazione degli imprenditori) e dai sindacati. Alcune decine di lavoratori partecipano al volantinaggio con bandiere e striscioni. "Le riparazioni navali sono un comparto industriale del porto di Genova, è bello passeggiare in porto, - è scritto nel volantino - ancora più bello è garantire il futuro delle riparazioni navali, il comparto industriale che occupa oltre 3.000 lavoratori e che oggi è attraversato da questa passeggiata domenicale". All'arrivo del sindaco Marco Bucci i lavoratori hanno gridato "Noi vogliamo il lavoro, lavoro, lavoro, questa area non deve diventare un museo".Il leader della Fiom genovese, Stefano Bonazzi ha ricordato: "Qui ci lavorano più di 3 mila persone. La nostra preoccupazione è che qualcuno possa pensare che questa area possa essere dedicata a qualcosa di diverso dal lavoro e quanto sta avvenendo oggi lo dimostra. E' bello passeggiare in porto, ancora più bello difendere il futuro delle riparazioni navali. Se qualcuno pensa di ridimensionare il comparto troverà solo lotta dura". Pronta la risposta del sindaco: "Queste sono aree della città che devono essere fruite da tutti i cittadini, i genovesi vogliono riprendersi il porto. Creare lavoro è sempre stato un nostro obiettivo, lo dicono i numeri, 35mila posti di lavoro in più negli ultimi anni".