Per giornata ricordo vittime Covid bandiere Regione a mezzasta

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - In occasione della giornata nazionale della memoria per ricordare le vittime del Covid 19 che si tiene oggi le bandiere della sede di Regione Liguria saranno poste a mezz'asta mentre nel pomeriggio, sul maxischermo luminoso installato sulla facciata del palazzo di piazza De Ferrari sarà mostrato un messaggio di cordoglio e vicinanza alle vittime, oltre che di solidarietà ai tanti operatori sanitari che si sono impegnati nel combattere la pandemia.

"Tre anni fa i camion militari carichi di bare delle vittime del Covid sfilavano per Bergamo: un evento triste e luttuoso, scolpito tutt'ora nell'immaginario collettivo del nostro Paese - ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - che ricordiamo ancora oggi con la commozione dovuta a chi ha perso la vita durante l'emergenza sanitaria e la doverosa riconoscenza verso tutte le donne e tutti gli uomini del personale sanitario e dello Stato, nella nostra Regione come nel resto d'Italia, che hanno dato un contributo fondamentale nella lotta e nella vittoria contro la pandemia, talvolta a prezzo della loro stessa vita".

Secondo i dati raccolti da Alisa, l'Azienda Sanitaria Ligure, dall'inizio della pandemia in Liguria sono morte 5892 persone: 3024 nel 2020, 1579 nel 2021, 1195 nel 2022 e 94 quest'anno.

Nell'area metropolitana di Genova sono decedute complessivamente 3004 persone, 930 in quella di Savona, 755 in provincia della Spezia e 684 nell'imperiese, mentre sono stati 518 i morti tra i residenti fuori Regione.

"La pandemia Covid 19 è stata la più grande tragedia dal secondo dopoguerra a cento anni dalla Spagnola - ha sottolineato l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. L'Italia e la nostra regione hanno pagato un pesante tributo di sangue ed oggi dobbiamo ricordare tutti coloro che non ce l'hanno fatta ed essere accanto ai loro familiari". (ANSA).