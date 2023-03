Ministero approva piano riqualificazione di 20 scuole liguri

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Via libera dal ministero dell'Istruzione al programma di Regione Liguria per la riqualificazione di 20 istituti scolastici, per un investimento di oltre 21 milioni su fondi Pnrr. Gli interventi riguarderanno soprattutto l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico degli edifici in cui studiano oltre 5300 giovani. Ad Imperia sono previsti lavori in cinque istituti di Sanremo, Pontedassio, Diano San Pietro e Pornassio, a Savona scuole di Garlenda e Ortovero, nella Città Metropolitana di Genova si interverrà a Davagna, Bogliasco, Ronco Scrivia e Masone (per un totale di 6 edifici), alla Spezia nel capoluogo e a Luni, Lerici e Santo Stefano Magra per 7 edifici.

"Con l'approvazione del piano possiamo dare il via a un'imponente mole di investimenti - dice il presidente Giovanni Toti - Un accoglimento integrale delle nostre proposte da parte del ministero che dimostra l'efficienza dei nostri uffici".

"Siamo molto soddisfatti che il ministero abbia approvato integralmente il piano - commenta l'assessore all'Edilizia Scolastica Marco Scajola - Questo programma permetterà di garantire scuole più confortevoli e sicure. Dall'inizio del mandato sono stati investiti oltre 130 milioni in lavori dedicati alle nostre scuole, intervenendo su edifici esistenti e realizzandone di nuovi. Con questi interventi si stimola anche lo sviluppo economico del territorio, coniugandolo al rispetto dell'ambiente, alla tutela delle nuove generazioni. Nelle ultime settimane - conclude Scajola - abbiamo iniziato un confronto con il Governo, in sede di Conferenza delle Regioni, affinché si attivi un vero e proprio "Piano Marshall" per l'edilizia scolastica" (ANSA).