Ferito davanti centro commerciale a Genova, denunciati minori

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri i due minori che hanno aggredito e ferito con un cacciavite un ragazzino egiziano nei giardini del centro commerciale Fiumara. Si tratta di due diciassettenni albanesi ospiti della stessa struttura di accoglienza della vittima. L'accusa è di lesioni personali aggravate. La lite sarebbe nata per futili motivi. I due albanesi hanno colpito l'egiziano con il cacciavite al petto e a una mano. Dopo la denuncia i due sono stati trasferiti in un'altra comunità di accoglienza. Intanto procedono le indagini della squadra mobile sull'aggressione avvenuta a Villa Piaggio, nel quartiere di Castelletto. Anche in questo caso la vittima è un minorenne.

Secondo il suo racconto sarebbe stato circondato da un gruppo di circa 20 giovanissimi, forse di origine albanese, che armati di catene lo avrebbero aggredito e rapinato. E sempre minorenni stranieri sembrano essere gli autori dell'aggressione della scorsa notte davanti alla stazione di Rapallo. I militari hanno raccolto alcune testimonianze di chi avrebbe visto quanto successo. (ANSA).