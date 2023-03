Donna straniera urtata e ferita da un treno a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 18 MAR - Una donna straniera è stata urtata nella tarda serata di ieri da un treno della linea ferroviaria Ventimiglia-Nizza, poco dopo il campeggio di frazione Latte, a Ventimiglia. Ha riportato ferite a una gamba, ma per fortuna è ancora viva.

La vicenda è in corso di ricostruzione, ma a quanto si apprende, la donna stava camminando sui binari assieme a un gruppo di migranti, quando è passato il treno. Alcuni sono riusciti subito a mettersi in salvo, lei invece non ha fatto in tempo ed è stata urtata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario e la polizia ferroviaria. La circolazione dei treni è rimasta interrotta per alcune ore. (ANSA).