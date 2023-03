Comune Chiavari vara commissione speciale per riaprire Tribunale

(ANSA) - CHIAVARI, 18 MAR - Il Consiglio comunale di Chiavari ha istituito una commissione speciale per la riapertura del Tribunale del Tigullio che entro sei mesi presenterà un progetto al Ministero della Giustizia. Presidente della commissione, di cui fanno parte tutti i capigruppo consiliari,è stato eletto l'avvocato Nicola Orecchia, consigliere di minoranza a Chiavari, mentre come consulente esterno è stato scelto Gabriele Trossarello, anche lui avvocato, presidente del Comitato anti chiusura del Tribunale, assessore comunale ed ex sindaco di Moconesi. Il Tribunale di Chiavari è chiuso da dieci anni per la decisione del Ministero conseguente all'accorpamento con il Tribunale di Genova e il conseguente trasferimento degli uffici giudiziari del Tigullio nel capoluogo ligure. "La commissione si occuperà di verificare le condizioni e vagliare ogni possibilità d'azione per arrivare a presentare, entro sei mesi, un progetto di riapertura dotato di sostenibilità economica e fattibilità giuridica - ha spiegato il sindaco di Chiavari Federico Messuti - Il fine è duplice: rivedere la geografia giudiziaria e offrire un servizio più efficiente in grado di alleggerire il lavoro dei tribunali delle grandi città. Di certo sarà una sfida impegnativa, ma lavoreremo per ottenere il miglior risultato possibile per il nostro territorio". (ANSA).