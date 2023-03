Arcola, sconto Imu ad aziende che assumono neomamme nel 2023

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 MAR - Arcola applicherà lo sconto sull'Imu a tutte le imprese che assumeranno a tempo indeterminato una lavoratrice con almeno due figli minorenni a carico oppure una neo-mamma con un figlio di età non superiore ai 3 anni nel corso del 2023. È una delle misure a sostegno delle famiglie licenziate dal consiglio comunale di quello che, con i suoi oltre diecimila abitanti, è il terzo comune più popoloso della provincia spezzina dopo il capoluogo e Sarzana.

"Per loro l'aliquota sarà dello 0.96 - spiega Gianluca Tinfena, vicesindaco con delega al bilancio -. Se nel 2021 avevamo accolto 65 nuovi nati, l'anno successivo sono stati solo 43. Le famiglie con un bambino o bambina fino a 3 anni oppure con tre figli a carico sono circa trecento nel nostro territorio". Lo scontro vale per esercizi commerciali, aziende ma anche studi professionali".

Tra le altre iniziative per combattere la denatalità c'è l'esenzione totale dalla tassa sui rifiuti per le famiglie con un Isee inferiore ai 6 mila euro e la riduzione del 50% per le famiglie con almeno due figli a carico e Isee tra 6 mila e 12 mila euro. Lo scuolabus è gratuito per tutti. Per evitare lo spopolamento dei borghi e invogliare famiglie giovani a stabilirsi, sono esentate dal pagamento della tassa sui rifiuti anche gli under 35 con almeno un figlio minore a carico che si trasferiranno nei centri storici del territorio arcolano nell'anno in corso. (ANSA).