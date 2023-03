Sgarbi, su falsi Modigliani giudici traviati da perite incapaci

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Quella del Procuratore è una richiesta inaudita. Perite prive di esperienza e competenza, danno indicazioni false ai magistrati che condannano un curatore onesto e serio che ha esposto opere di Modigliani riconosciute e pubblicate in altre mostre". Così il sottosegretario al Mic e critico d'arte, Vittorio Sgarbi, commenta la richiesta di condanne nel processo sui presunti quadri falsi di Modigliani sequestrati nel 2017 dalla procura di Genova mentre erano esposti a Palazzo Ducale.

"Attribuire a Rudy Chiappini la colpa per le scelte di quadri di Modigliani in mostra a Genova è un arbitrio e una prepotenza di una giustizia che non rispetta la libertà di opinioni e la ricerca di uno studioso degno di ogni considerazione, che ha sempre lavorato in modo impeccabile. La conclamata incapacità delle perite del tribunale è diventata lo strumento per una esecuzione sommaria che punisce il collezionismo e la ricerca favorendo i capricci e l'inesperienza di personaggi frustrati che vedono falsi dove sono opere autentiche" afferma Sgarbi in un comunicato.

"La condanna di Rudy Chiappini e di Joseph Guttman, esperto di Modigliani quanto la (im)perita Quattrocchi (non laureata) è inesperta, è una condanna a Modigliani" sostiene ancora Sgarbi che rispetto alle "pene minori per Sponzilli e Fasan, sono una violenza e una testimonianza di disprezzo per i bravissimi lavoratori di una autorevole casa editrice come Skira. Il mondo della critica d'arte - conclude Sgarbi - dovrebbe ribellarsi a questa umiliazione di un lavoro che si basa sullo studio e sulla competenza. La richiesta di condanna è un insulto alla cultura".

