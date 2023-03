Sampdoria: per Audero stagione finita

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Brutta notizia per la Sampdoria che dovrà rinunciare al portiere Emil Audero fino al termine della stagione. Audero si era infortunato la settimana scorsa durante un allenamento subendo una sublussazione alla spalla destra: oggi i nuovi accertamenti hanno confermato la gravità dell'infortunio. Ed è stato proprio il portiere ad annunciarlo con un post di Instagram.

"Ho aspettato e sperato fino all'ultimo ma purtroppo dopo gli esiti della visita odierna sono costretto a operarmi e finire qua la stagione. Triste e straziante non poter aiutare i miei compagni in questa ultima parte della stagione ma questo è il calcio. Un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre e comunque forza Samp", ha scritto infatti Audero sui social.

