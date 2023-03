Minori aggrediti e feriti da coetanei in poche ore a Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Due aggressioni a minori in poche ore ieri a Genova. Il primo episodio a Villa Piaggio, nel quartiere Castelletto, dove un ragazzo di 16 anni cittadino italiano di origini maghrebine è stato aggredito e rapinato da un gruppo di circa 20 giovani. La vittima è finita al Galliera per le escoriazioni. Secondo quanto raccontato agli agenti delle volanti, il ragazzino era con due amici quando sono stati circondati da un gruppo di coetanei armati di catene. Sono stati minacciati e in due sono riusciti a scappare. Il terzo è stato picchiato e derubato di 90 euro e un IPhone.

Il secondo episodio qualche ora dopo ai giardini del centro commerciale Fiumara. In questo caso un minore straniero non accompagnato è stato aggredito e ferito con un cacciavite da due ragazzini. La vittima, che ha 16 anni, è stata colpita alla mano. Uno dei due, un minorenne di origini albanesi, è stato fermato dai carabinieri. Sia la vittima che gli aggressori sono ospiti di una stessa comunità di accoglienza. (ANSA).