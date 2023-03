Cantieri in A12, rimosso scambio carreggiata tra Nervi e Recco

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Alle ore 14:30 circa, lungo la A12 Genova - Sestri Levante, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno, sono terminati in linea con il cronoprogramma gli interventi di ripristino del rivestimento in calcestruzzo all'interno galleria Colle degli Ometti. Pertanto a partire dal primo pomeriggio è stato rimosso lo scambio di carreggiata, installato per consentire gli interventi delle maestranze, ed è stata contestualmente ripristinata la normale circolazione su due corsie per senso di marcia.

Al momento sul tratto il traffico risulta scorrevole e non si registrano turbative, (ANSA).