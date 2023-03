A Ventimiglia c.sinistra appoggia Sismondini sindaco

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 17 MAR - "Le nostre liste civiche arrivano da esperienze diverse: alcune dal centrodestra, altre dal centro, ma hanno deciso tutti di superare le ideologie e cercare di trovare dei punti in comune, che devono risollevare la nostra città dalle problematiche che l'attanagliano da tantissimi anni, e noi abbiamo la ricetta". Lo ha detto stamani dal proprio point elettorale di via alla Stazione, l'ex consigliere comunale di minoranza e candidato sindaco a Ventimiglia Gabriele Sismondini, civico, moderato, di area centrista, appoggiato da: Pd, Partito socialista italiano e da Italia viva.

Quattro sono le liste in appoggio: Partito Democratico, Ventimiglia è in Movimento (lista civica di area centrosinistra), Ventimiglia Riparte e Sismondini Sindaco. La precisazione di Sismondini è dovuta alle polemiche dei giorni scorsi, quando diverse parti politiche lo hanno accusato di essere persona vicina al centrodestra. "L'amicizia e il confronto con il Partito democratico nasce da questi tre anni di confronto in cui abbiamo collaborato molto, condividendo circa il 90% delle pratiche passate in consiglio. Pertanto pensiamo che sia una risposta coerente quella di parlarsi, sedersi a un tavolo e superare le ideologie. Quello che ci unisce è molto più forte di ciò che ci divide: questo penso che sia giusto debba essere sottolineato". Sulla stessa linea anche il segretario cittadino del Pd a Ventimiglia, Vera Nesci: "L'alleanza è stata ponderata e analizzata dal Pd locale. Abbiamo deciso di allargare i nostri confini, proprio per dare una risposta alla città e alle sue esigenze. Da soli, purtroppo, non si va da nessuna parte. Serve una coalizione forte che passa rappresentare più persone possibili". (ANSA).