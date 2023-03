Curarsi fuori regione alla Liguria costa 51 mln

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Nel 2020 in Liguria è stato rilevato un saldo negativo moderato della mobilità sanitaria regionale, pari a -51 mln e 494.291 di cui 107 mln e 878.918 di crediti (dato che fa collocare la Liguria in 8^ posizione). I debiti ammontano a 159 mln e 373.209 euro (regione in 10^ posizione). Lo si evince dal report Gimbe su "La mobilità sanitaria interregionale nel 2020". Il saldo pro-capite di mobilità sanitaria vede la Liguria in 13^ posizione con un saldo negativo pro-capite pari a -34 euro.

Il volume dell'erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private è un indicatore della presenza e della capacità attrattiva del privato accreditato. La Regione si colloca in 19^ posizione con le strutture private che erogano il 9,9% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale: i ricoveri ordinari e day hospital sono al 10,3% (media Italia 53,5%) mentre la specialistica ambulatoriale è al 7,4% (media Italia 49%).

Entrambi i dati pongono la Liguria in 19^ posizione.