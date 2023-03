Nautica spezzina in vetrina al Seatec promuove Miglio Blu

La nautica spezzina in vetrina al Seatec, l'evento dedicato alla tecnologia, alla componentistica e al design nel settore nautico, che si svolge a Carrara il 16 e 17 marzo.

La Camera di Commercio Riviere della Liguria promuove nel proprio stand il Miglio Blu, il progetto di punta del Comune della Spezia di cui l'ente camerale è partner, e il B2B Mare La Spezia, l'evento dedicato al networking fra le aziende della filiera organizzato da Confindustria La Spezia e Cna La Spezia, con il supporto della Cciaa. L'iniziativa rientra nell'ambito del calendario di eventi e fiere a sostegno delle imprese della nautica realizzato dall'Ente camerale tra cui vetrine d'assoluta eccellenza, come Cannes Yachting Festival, dal 12 al 17 settembre 2023, e Fort Lauderdale Boat Show 2023 in Florida, realizzate tramite il braccio operativo della sua Azienda speciale Riviere di Liguria e il sostegno di Liguria International. La ventesima edizione Seatec si affianca a Compotec Marine, la Rassegna Internazionale Compositi e Tecnologie Correlate, unico evento trade in Italia interamente dedicato ai materiali compositi del mondo nautica. (ANSA).