Attacco hacker a Comune Taggia, chiesto riscatto per file

(ANSA) - TAGGIA, 16 MAR - Il Comune di Taggia è stato vittima di un attacco hacker, lo scorso fine settimana, da parte di ignoti che hanno cercato di cancellare diversi file dai server, chiedendo un riscatto di 300 mila dollari per riaverli. "E' stato un fine settimana movimentato - afferma il sindaco di Taggia, Mario Conio - avendo dovuto affrontare un'emergenza idrica (l'inquinamento da solvente delle falde acquifere, ndr) e una informatica. E' stato un grave disservizio, ma per fortuna avevamo copie di backup dei file caricati sui server, anche se è stato davvero difficile gestire le due emergenze". Segnalazione è stata inoltrata all'autorità giudiziaria per capire innanzitutto come sia stato possibile l'attacco: gli hacker sono probabilmente entrati attraverso un ransomware scaricato dalla rete. "Ieri - conclude il sindaco .- sono stati ripristinati tutti i servizi". (ANSA).