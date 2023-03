Sanlorenzo:nel 2022 utile sale a 74,2 milioni,ricavi +26,4%

Sanlorenzo chiude il 2022 con ricavi netti a 740,7 milioni di euro, in crescita del 26,4% rispetto al 2021. Il risultato netto di gruppo raggiunge 74,2 milioni, in crescita del 45,4% rispetto all'anno precedente.

Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 130,2 milioni (+36,3%). Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo, relativo all'esercizio 2022, pari a 0,66 euro per azione, che corrisponde a un pay-out di circa il 31% del risultato netto di gruppo e circa il 10% in più rispetto al dividendo 2021.

Nel quarto trimestre, i ricavi sono stati pari a 196,6 milioni, in crescita del 24,9% rispetto al 2021.

"Al termine di questo esercizio, consegniamo ai nostri azionisti e a tutti gli stakeholder un triennio di risultati eccellenti che ogni anno hanno superato le nostre stesse previsioni e che hanno visto un tasso annuale di crescita composto del 17,6%, il raddoppio dell'Ebitda, un aumento di 310 punti base dell'Ebitda margin, l'utile netto quasi triplicato, oltre 100 milioni di euro di creazione di cassa, pur avendo distribuito dividendi per circa 31 milioni di Euro", afferma Massimo Perotti, presidente e ceo della società. (ANSA).