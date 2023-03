Premiata la maestra che salvò gli alunni sul bus

"Quando ho visto che il mezzo sbandava e toccava con le fiancate il guardrail ho guardato l'autista e ho visto che era accasciato sul volante. Sono corsa da lui e ho sterzato per evitare di finire nella scarpata. Credo di avere capito solo dopo la gravità di quello che è accaduto, quando il pullman si è fermato e siamo scesi tutti illesi". Lo ha raccontato Ilaria Gallio, maestra dell'Istituto Boine di Imperia, premiata oggi dalla Regione perchè protagonista del drammatico incidente avvenuto il 3 marzo scorso in autostrada, quando, dopo un malore dell'autista, ha preso il controllo del bus che portava i suoi studenti in gita a Limone Piemonte per una giornata sulla neve. Grazie alla manovra della maestra, il mezzo si è poi fermato contro un muro a sinistra della carreggiata.

Un gesto che Regione Liguria ha voluto premiare con il conferimento della bandiera dell'ente per ringraziarla, a nome di tutti i liguri, per aver evitato una tragedia. "Una bandiera che consegniamo come attestato di stima - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - che vorremo fosse simbolica, consegnata a lei per ciò che ha fatto quella mattina.

È una bandiera per tutte le persone che lavorano nelle nostre scuole e che quotidianamente, con gesti magari meno eclatanti, contribuiscono all'educazione e alla sicurezza dei nostri cittadini più piccoli". (ANSA).