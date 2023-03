Nasce un materiale alternativo alla plastica

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - Nasce un nuovo materiale per costruire oggetti solitamente realizzati in plastica. Lo realizza la startup Alkivio, il prodotto si chiama Alkipaper. E' un nuovo materiale in granuli biodegradabile, compostabile, ecosostenibile, colorabile utilizzabile da tutte le aziende che producono oggetti in plastica. Alkivio, che ha sede a Garbagnate Monastero (Lecco), è una startup lanciata dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e Novacart (multinazionale italiana leader nella produzione di forme di cottura in carta per il settore alimentare) che ha investito 2 milioni per il progetto. La linea di produzione di Alkivio sarà a pochi metri da quelle di Novacart, l'obiettivo è quello trasformare il residuo di produzione composto da carta, cartoncino e cellulosa, in Alkipapertm. Lo scarto industriale che rappresenta un costo, grazie alla tecnologia sviluppata con IIT verrà trasformato in un nuovo prodotto, sostenibile e di alto valore commerciale. "Con questo nuovo materiale biocomposito possiamo realizzare oggetti, contenitori, suppellettili di utilizzo quotidiano in svariati settori; soluzioni in grado di essere durature" spiega l'amministratore delegato di Alkivio Fulvio Puzone. "Innovazione e sviluppo sono elementi fondanti di ogni azienda del Gruppo Novacart - ha commentato il presidente di Alkivio Carlo Anghileri - in quasi 100 anni di storia abbiamo raggiunto una chiara leadership nei nostri settori di riferimento. Alkivio ci aprirà nuovi orizzonti e siamo felici di realizzare una produzione high-tech, green e di qualità, completamente italiana''. (ANSA).