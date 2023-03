Teste Ponte Genova, indicammo anomalie ma non furono considerate

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - "Se tu dai una lastra e non la guardi non è colpa mia. Se io do una lastra che evidenzia una anomalia e rispondi 'vabbè la metterò a posto' non è un problema mio". Così Barbara Nava, testimone del processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2013, 43 vittime) sentita oggi.

Sono 58 le persone imputate. Le due società Aspi e Spea sono uscite patteggiando 30 milioni. Nava è stata ascoltata perché lavorò insieme al padre con le riflettrometriche, le prove con impulsi elettrici che venivano fatte sui cavi del viadotto sul Polcevera. "Mio papà quelle lastre le ha date per anni", ha detto Nava fuori dal tribunale.

"All'estero, dove quelle prove vengono usate, anche con valori bassi si interviene con ispezioni visive perché il metodo è qualitativo e non quantitativo quindi non è assoluto deve essere affiancato da una ispezione visiva. All'estero fanno così e in questa maniera è affidabile". Nava ha illustrato come venivano fatte le prove riflettometriche. "Mio padre aveva scoperto che inserendo nella macchina che leggeva i dati raccolti il dato aggiuntivo dell'umidità si potevano avere risultati più precisi".

Nel 2017 Nava, a cui era morto il papà da poco che era quello a cui lei si affidava perché "aveva una esperienza alle spalle di 40 anni", aveva rilevato che le anomalie sui cavi dei trefoli "si stavano espandendo. Ho pensato di avere sbagliato a inserire i dati così ho chiamato quelli di Most (la società che elaborava i risultati e li trasmetteva a Spea, ndr) e ho detto loro di rifarli insieme. Il risultato è stato lo stesso". Ma nonostante quei dati non si intervenne. Quando poi il ponte è caduto "ho detto: porca miseria, era destino". (ANSA).