Sampdoria, presentato il club 'Luca Vialli e Bobby gol'

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - "Ho ricordi bellissimi, con tutti e due questi ragazzi con i quali abbiamo fatto grandi cose". Con queste parole del presidente della Sampdoria Marco Lanna nasce ufficialmente il club blucerchiato 'Luca Vialli e Bobby Gol', omaggio a due giocatori che hanno fatto la storia della Sampdoria. La presentazione del club è avvenuta oggi nella sala Trasparenza della Regione Liguria alla presenza di Lanna. Un momento che arriva a pochi giorni di distanza dal Nastro d'Argento 2023 assegnato al docufilm 'La Bella Stagione' che ha raccontato l'impresa dei blucerchiati che vinsero lo scudetto nel 1991.

"Il Nastro d'Argento 2023 a 'La Bella Stagione', già ritirato da Roberto Mancini, viene celebrato nuovamente oggi con Groenlandia Film e Genova Liguria Film Commission in Sala Trasparenza come traguardo di assoluto prestigio per il territorio - ha detto il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale Alessandro Piana - e come riferimento umano di quei valori che rendono unico lo sport a partire dall'amicizia".

"Sono orgoglioso e felice di essere il presidente del Club Luca Vialli e Bobby Gol - ha spiegato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza - L'idea di fondare il club a loro dedicato nasce dalla passione della mia famiglia, di Cristina Bolla, Luciano Costa e tanti altri amici. Insieme al progetto cinematografico 'La bella stagione' che tanto successo ha riscosso a livello nazionale e all'iniziativa delle Leggende Blucerchiate presentate da Marco Lanna prima della partita tra Samp e Fiorentina, abbiamo voluto chiudere il cerchio rendendo omaggio a due campioni che hanno contribuito, negli anni, a rendere sempre più conosciuto il nome della Sampdoria".

L'assessore regionale allo Sport Simona Ferro ha aggiunto che "la nascita del nuovo Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol rende il giusto omaggio a due grandi sportivi che hanno reso celebri Genova e la Liguria nel mondo". (ANSA).