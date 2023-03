Piaggio Aero: Benveduti, presto convocazione al ministero

"Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ci ha assicurato una convocazione sulla vertenza Piaggio Aerospace in tempi ragionevoli, subito dopo l'incontro del 21 marzo a Villanova d'Albenga con i tre commissari". Lo annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti in occasione del presidio di protesta organizzato da una delegazione di lavoratori dell'azienda e dai sindacati davanti all'ingresso del Consiglio regionale.

"La strada da seguire è una visione strategica industriale ad ampi orizzonti, che non riguardi solo Piaggio, ma un riassetto generale delle partecipazioni statali - commenta Benveduti l'ipotesi di un'acquisizione da parte di Leonardo - È finita l'era della sbronza delle privatizzazioni a tutti i costi, della globalizzazione, bisogna rivedere le cose e avere un'idea.

Francia e Germania hanno operato nazionalizzazioni molto forti.

Penso che abbia senso mettere in sicurezza Piaggio in ambito pubblico decidendo di unire la parte militare con la parte militare di Leonardo". I lavori dell'assemblea sono stati sospesi per un incontro tra la conferenza dei capigruppo e i sindacati.

Piaggio Aerospace è un'azienda aeronautica strategica coperta da golden power commissariata dal 2018, dopo l'uscita dall'azionariato del fondo governativo di Abu Dhabi, Mubadala, che detenera il 75% e un forte indebitamento, stimato a fine 2018 in 619 milioni. Ha due stabilimenti a Villanova d'Albenga (Savona) e Genova. Nel 2019 il commissario Vincenzo Nicastro dava per venduta l'azienda ma la pandemia covid ha scompaginato le carte a causa del blocco del mercato aereo mondiale. Ha 850 lavoratori con una decina in cassa integrazione a cui vanno aggiunti una cinquantina di lavoratori dell'azienda dell'indotto Laer. Le commesse coprono tutto il 2023 e buona parte del 2024, ma l'azienda cerca una strada per uscire dall'amministrazione straordinaria dopo il fallimento dei tentativi di vendita al fondo svedese Summa Equity e al Greran Family Office guidato dal magnate indiano Randeep Singh Grewal.

Toti, vicenda risolvibile in tempi brevi

"Appena i nuovi commissari di Piaggio Aerospace avranno tracciato il percorso per il terzo bando di gara per vendere l'azienda incontreremo il Governo perché all'interno del bando dovranno essere contenuti gli elementi qualificanti del futuro dell'azienda. Credo che la vicenda industriale possa risolversi in un tempo ragionevolmente breve". È l'auspicio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine di un incontro con i sindacati dell'azienda. "Ho parlato a lungo con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sulla scelta del Governo di integrare la struttura commissariale di Piaggio Aerospace con due nuove figure professionali, speriamo che l'elaborazione del terzo bando di gara possa finalmente portare a un azionariato stabile in grado di investire in un'azienda strategica per il Paese, credo che sia un ottimo percorso. - sostiene Toti - Ci sarà una gara e non so quali saranno le intenzioni di Leonardo, che è in un momento di rinnovo del management, saranno gli accordi tra l'azionista e il nuovo management a stabilire quale è la linea di Leonardo. Solo allora comprenderemo se all'interno del mandato dei nuovi amministratori vi sia un'ipotesi di integrazione con Piaggio".

L'opposizione in Regione sollecita l'intervento del Governo

"Servono velocemente garanzie sulla terza gara per vendere Piaggio Aerospace e un piano di rilancio aziendale, l'impegno della Giunta Toti a garantire un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy deve trasformarsi presto in azione concreta". Lo chiede il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello al termine di un incontro con una delegazione di lavoratori. "Accogliamo positivamente l'impegno della Giunta a garantire un incontro dei sindacati di Piaggio Aerospace con il Ministro del Lavoro Urso, ora però serve una data certa, per non prolungare un'attesa che è già stata troppo lunga. - sollecita Arboscello - Piaggio Aerospace rappresenta un presidio occupazionale fondamentale per la Liguria e un asset industriale strategico per il Paese". "Il commissario dell'azienda è stato affiancato da altri due commissari nominati dal Ministero. Ebbene questa informazione non è stata data alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno scoperto la novità a mezzo stampa", critica il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino. "Se ne sono già andati 300 lavoratori. Abbiamo perso i tecnici e gli specialisti migliori: fa male ascoltare i sindacati e la gente della Piaggio. - commenta il capogruppo della Lista Sansa Ferruccio Sansa - Raccontano di un'impresa che sta vivendo una lenta e inesorabile emorragia di uomini e competenze. Un'industria aeronautica non è niente senza i migliori tecnici. Senza la ricerca. Senza l'innovazione". "La Giunta ligure non perda ulteriore tempo perché, come ci è stato riferito dalle sigle sindacali audite oggi in conferenza dei capigruppo, la Piaggio sta esaurendo le proprie disponibilità economiche e a breve potrebbe dunque diventare sempre meno appetibile. - paventa il gruppo M5S - Ne va da sé che se si continua su questa strada, si profila un serio rischio per la tenuta occupazionale. Auspichiamo che Governo e Giunta ligure non si perdano in surreali narrazioni. Pensiamo ad esempio a quanto riportato dal quotidiano 'La Verità' lo scorso 10 marzo, che titolava: 'Dopo la visita della Meloni in India si sblocca l'acquisto di Piaggio Aero'". (ANSA).

Sindacati chiedono incontro ministro Urso

"Serve un incontro urgente con il ministro Urso al fine di chiarire la linea industriale per poter arrivare alla vendita di Piaggio Aerospace, che si trova da ormai 5 anni in amministrazione straordinaria". Lo sollecitano i sindacati dell'azienda aeronautica Piaggio Aerospace al termine di un incontro con la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale della Liguria a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Giovanni Toti. Presenti la rappresentanza sindacale unitaria, la rappresentanza sindacale aziendale, le segreterie di Fim, Fiom e Uilm Liguria. I rappresentanti sindacali, dopo aver appreso dai media della nomina di due nuovi commissari aziendali, hanno chiesto al presidente Toti di "farsi garante e facilitatore per avere un incontro urgente con il ministro Urso". "Dal Governo servono garanzie per il futuro produttive e occupazionale - sottolinea il segretario generale Fiom Genova Stefano Bonazzi -. Come Fiom riteniamo l'assorbimento da parte di Leonardo la strada più attendibile in grado di aprire una serie di scenari". "Noi non siamo innamorati di un compratore piuttosto che di un altro, vorremo essere coinvolti nel percorso di vendita e valutare il piano industriale, se sarà Leonardo con un piano credibile ben venga", afferma il segretario organizzativo Fim Cisl per l'area del ponente ligure Simone Mara. "Il vero interlocutore dovrà essere il Governo, - ribadisce il segretario della Uilm Savona Giovanni Mazziotta - oggi siamo qui in Regione proprio per questo motivo, da troppo tempo c'è silenzio da parte della politica nazionale su Piaggio Aerospace, i lavoratori sono in attesa da anni di una risposta definitiva". "È stato importante il presidio in Regione per ricordare ancora una volta il valore di Piaggio Aerospace che è un'eccellenza non solo ligure ma italiana. Basta fughe in avanti, vogliamo capire direttamente dal Ministero come sarà 'costruito' il terzo bando di vendita e chiediamo che ci sia un coinvolgimento diretto dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Lo ribadiremo anche nell'incontro che avremo il 21 marzo con i commissari", spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria. "C'è la necessità di un dialogo costante e vogliamo garanzie certe da commissari e Governo per la terza gara sulla continuità territoriale degli stabilimenti di Genova e Villanova d'Albenga. Deve essere tutelata l'occupazione, così come tutti gli asset: velivoli, motori e manutenzione. Occorrono forti investimenti e scelte chiare su nuovi progetti per un vero rilancio aziendale", conclude