Per servizio shuttle crocieristi Spezia in arrivo bus Euro 6

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Otto bus Euro 6 permetteranno il trasporto dei crocieristi dal Molo Garibaldi al Terminal Crociere riducendo l'impatto sull'ambiente rispetto ai mezzi precedentemente utilizzati. I nuovi autobus sono stati presentati questa mattina al Terminal Crociere da Spezia & Carrara Cruise Terminal e da Atc Esercizio, attraverso un accordo con la società Sessanta Milioni di Chilometri per la fornitura del servizio di shuttle. L'accordo, hanno spiegato il direttore generale del Terminal Daniele Ciulli e l'ad di Atc Francesco Masinelli, garantirà "il servizio di shuttle bus per i prossimi sette anni, con il più alto standard ambientale attualmente disponibile". Entro un anno verrà attuato anche il piano "per il progressivo passaggio dai bus diesel ai bus elettrici", con una sostituzione di almeno due all'anno.

L'obiettivo, ha rimarcato Ciulli, è in linea con la volontà di fare del terminal spezzino il "più sostenibile dell'Alto Tirreno e del Mediterraneo". Ciulli ha confermato l'investimento di oltre 50 milioni di euro per il nuovo Terminal crociere, cifra aumentata per aggiornare la struttura alle esigenze attuali, che utilizzerà materiali ecocompatibili. "Questo accordo - ha aggiunto la segretaria generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi - rappresenta un'ottima notizia, assolutamente in linea con i programmi di transizione energetica e ambientale dell'Authority, che si integrerà con gli altri investimenti e progetti green ports previsti dal nostro Ente, che ammontano a 62 milioni di euro". (ANSA).