Lo spaccio è affare di famiglia, nei guai mamma e due figli

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 14 MAR - Una donna e i suoi due figli sono stati denunciati dalla polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti nel corso di due operazioni antidroga, la prima delle quale ha portato all'arresto del ragazzo di 20 anni abitante a Vallecrosia. Gli agenti del commissariato di Ventimiglia hanno sequestrato nella sua camera da letto 78 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish, 63 grammi di sostanza da taglio, uno smartphone e 3.680 euro ritenuti provento dello spaccio. Il giovane, inoltre, è stato indagato in stato di libertà in concorso con la madre di 49 anni e con la sorella di 21 anni per la detenzione di 889 grammi di marijuana, sequestrata in locali di uso comune dell'abitazione. Il ragazzo, inizialmente agli arresti domiciliari, dopo la convalida è stato sottoposto all'obbligo di firma negli uffici di polizia, dove dovrà recarsi due volte al giorno in attesa del processo.

