Il Gaslini porta eccellenza oculistica a ospedale Sarzana

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Convenzione tra la struttura complessa di oculistica dell'Asl5 della Spezia e l'istituto Giannina Gaslini di Genova. È stata firmata quest'oggi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, con durata di due anni e come prosecuzione della collaborazione tra le due realtà per ottimizzare le risorse con lo scambio di professionisti e competenze.

Verranno attivati due percorsi, uno dedicato alla chirurgia dello strabismo dell'adulto in Asl5 e l'altro dedicato alla chirurgia pediatrica vitreo-retinica e segmento anteriore complesso all'Istituto pediatrico Gaslini. Una possibilità fondamentale per la cura di specifiche patologie oculari: la struttura che ospiterà le prestazioni metterà a disposizione l'equipe medica e le attrezzature, oltre ai servizi.

"La convenzione permetterà all'ospedale pediatrico di incrementare l'offerta chirurgica e trattare le patologie vitreo retiniche in età pediatrica, portando l'alta specialità del Gaslini sempre più in prossimità del paziente e della sua famiglia" ha detto Massimiliano Serafino, direttore unità operativa complessa Oftalmologia dell'ospedale pediatrico Gaslini, che ha presentato la convenzione insieme al direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro e al direttore della struttura complessa di Oftalmologia dell'Asl5 della Spezia Maurizio Postorino. (ANSA).