A Chiavari spazio 'ConTatto' contro disagio giovani

Un luogo di incontro per ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni, già seguiti dai servizi del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze o segnalati dai distretti sociosanitari del territorio con l'obiettivo di incontrarli in un luogo 'neutro', quindi non connotato dal punto di vista medico e accertare precocemente forme di disagio psichico riducendo il più possibile il ricorso a interventi strutturati.

Con queste finalità ha aperto a Chiavari il progetto di Asl4 'ConTatto', uno spazio al primo piano del centro sociale S.

Giovanni in via delle Vecchie Mura messo disposizione dalla parrocchia, in cui tre volte a settimana una equipe di specialisti incontrerà un gruppo di giovani con fragilità sanitarie.

"Il progetto che oggi avviamo è una delle risposte che l'Asl 4 mette in campo per tendere una mano ai giovani in un momento di disagio crescente, acuito anche dalla pandemia - ha detto il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia -. Il nuovo approccio e il nuovo spazio puntano a consolidare l'opportunità di collaborazione in rete con le diverse Istituzioni del territorio, tra cui la Chiesa e il mondo del volontariato, creando un ambiente sicuro e informale, capace di favorire il dialogo, in un'ottica di prevenzione ai malesseri psichici".

'Spazio ConTatto' prende il nome dall'omonimo progetto sperimentale dell'Asl 4 finalizzato alla presa in carico delle manifestazioni del disagio giovanile ed è stato finanziato in parte con i proventi della vendita di un libro di un dipendente comunale di Lavagna. (ANSA).