Abbigliamento con marchi falsi scoperto nel porto di Genova

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Trecentoquaranta capi di abbigliamento contraffatti che riportavavo marchi falsi di noti produttori sono stati scoperti e sequestrati dai funzionari doganali nel porto di Genova. La merce era nascosta nei vani di carico di furgoni provenienti dal Marocco. I sequestri sono avvenuti nei mesi di gennaio e febbraio durante i controlli sui passeggeri in entrata nell'Unione Europea.

Il controllo visivo dei prodotti ha subito insospettito i funzionari delle Dogane e perizie specifiche effettuate dai titolari dei marchi hanno confermato la natura contraffatta della merce. I trasportatori sono stati multati per accertata violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, di proprietà industriale e diritto d'autore.

"L' attività si dimostra un valido strumento per la salvaguardia del mercato lecito sia a tutela degli imprenditori onesti, che a difesa dei cittadini i quali, il più delle volte ignari e attratti da prezzi vantaggiosi, potrebbero acquistare prodotti contraffatti di ottima fattura anche presso i rivenditori multimarca". (ANSA).