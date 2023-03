Trovate 3 bombe a mano della II Guerra mondiale in aiuola a Genova

Tre bombe a mano della Seconda Guerra mondiale sono state trovate nell'area verde di via Monte Cengio, una traversa di corso Montegrappa, a Genova. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia, i vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso la strada al traffico per sicurezza. A scoprire gli ordigni sono stati alcuni giardinieri che lavoravano in quell'area. Una bomba è stata fatta brillare sul posto mentre le altre due sono state portate in una cava dove verranno fatte esplodere. (ANSA).